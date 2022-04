Eventos esportivos alteram trânsito de Salvador no domingo (10); saiba onde

Na manhã do próximo domingo (10), dois eventos vão afetar temporariamente o trânsito em áreas distintas de Salvador. Na Cidade Baixa, ocorre a 43ª Edição da Corrida Tiradentes, que trará alterações no tráfego de algumas vias da cidade. A Transalvador alerta para que os motoristas fiquem atentos ao trafegarem nestes lugares.

Haverá controle do tráfego a partir das 4h na Rua Augusto Mendonça (entre a Portaria da Vila Policial Militar do Bonfim e Av. Dendezeiros), rua Polydro Bittencourt, Ladeira do Porto do Bonfim, Av. Beira Mar (entre a Ladeira do Porto do Bonfim e a Rua dos Tamarindeiros da Penha), Rua dos Tamarindeiros da Penha, Largo da Ribeira (entre a Rua dos Tamarindeiros da Penha e Rua Lélis da Piedade.)

A partir das 5h30, será feita a interdição de uma faixa das seguintes vias durante a prova oficial de 10 km: Rua Augusto Mendonça (saída na Vila Policial Militar do Bonfim), Rua Polydoro Bittencourt, Av. Luis Tarquínio, Praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, Rua Frederico Lisboa, Largo da Baixa do Bonfim, Ladeira do Porto do Bonfim, Av. Beira Mar, Rua dos Tamarindeiros da Penha, Largo da Ribeira / Final de linha (retorno), Rua Augusto Mendonça (chegada na Vila Policial Militar do Bonfim).

Barreiras Móveis serão instaladas nos seguintes pontos:

BM 01 – GTRAN/SEMOB – Praça Irmã Dulce (desvio para Av. Caminho de Areia, e bloqueio do acesso da Av. Caminho de Areia para a Praça Irmã Dulce)

BM 02 – GTRAN – Av. Dendezeiros do Bonfim / Rua da Imperatriz / Largo da Baixa do Bonfim (proibição do tráfego de veículos em geral para a Av. Dendezeiros do Bonfim sentido Praça Irmã Dulce)

BM 03 ÁGUIA/ GTRAN – Rua Travasso de Fora (desvio do tráfego para a Rua Henrique Diad)

BM 04 SEMOB – Rua Travasso de Fora / Largo do Papagaio / Rua Visconde de Caravelas (desvio de ônibus e caminhões).

Também no próximo domingo (10), a partir das 7h, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove a primeira edição do passeio ciclístico “Pedala com a gente”, que provocará interdições progressivas no trânsito ao longo do percurso.

O tráfego de veículos será bloqueado progressivamente nas seguintes vias: Av. Vale dos Barris (Transalvador), seguindo pela Praça Dr. João Mangabeira, Av. Centenário, Rua Airosa Galvão, Av. Oceânica, Rua Marquês de Caravelas, Av. Almirante Marques de Leão, chegando ao Largo do Farol da Barra.

Já no roteiro de volta do passeio, as interdições progressivas seguem do Farol da Barra com sentido a Av. Oceânica, Av. Milton Santos (Antiga Adhemar de Barros), Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, Av. Oceânica, Rua Dr. Arthur Neiva, Av. Centenário e retornando para a Praça Dr. João Mangabeira e Av. Vale dos Barris.

Agentes de trânsito vão acompanhar todo o percurso para garantir a segurança viária dos participantes e o ordenamento do trânsito.