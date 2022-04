Eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro será acompanhada do mesmo programa do atual governo, que será aprofundado, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, citando ações que ficaram travadas ou foram derrubadas durante a atual gestão. Em evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Guedes defendeu o corte de encargos trabalhistas, […]