Everton Cebolinha diz que realiza um sonho ao acertar com o Flamengo

O Flamengo apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (7) em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, o atacante Everton Cebolinha. O jogador, que veio do Benfica (Portugal), afirmou estar realizando um sonho ao vestir a camisa do Rubro-Negro.

Hoje foi dia da apresentação de Everton Cebolinha! 🧅🔴⚫ 📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/hRZGQ1SDIm — Flamengo (@Flamengo) July 7, 2022

“Estou muito feliz de realizar esse sonho, que é vestir a camisa do Flamengo. Todo grande jogador sonha com isso. É uma camisa muito pesada mundialmente, de muita tradição. Sempre foi um sonho meu, e hoje o estou realizando”, declarou o jogador, que assinou contrato até 2026.

Reforço nas Laranjeiras

Quem também apresentou um reforço para o ataque nesta quinta foi o Fluminense, que acertou com Marrony. O jogador de 23 anos foi emprestado por um ano pelo Midtjylland (Dinamarca).

“Estou muito feliz e com uma expectativa gigante. Chego em um momento especial para mim e para minha família. Podem ter certeza de que vou dar meu máximo para ajudar bastante o Fluminense. Que o time siga evoluindo e que eu possa contribuir para grandes atuações e vitórias”, declarou o atacante, que teve passagens pelo Vasco e pelo Atlético-MG.