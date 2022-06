Evite acidentes e explosões e veja como usar a panela de pressão

Um dos itens mais comuns na cozinha do brasileiro é a panela de pressão. Com o feijão sendo uma das bases de nossa alimentação, quase todos a usam para preparar este e outros alimentos.

História

Sua primeira versão é antiga, data do século XVII, criada pelo físico Denis Papin e baseia-se em um conceito físico no qual, quanto maior a pressão, maior é a temperatura na qual a água entra em ebulição. Quando não a usamos, a temperatura da água, e consequentemente do alimento sendo cozido, não ultrapassa os 100°C.



ensopado Carnes ensopadas costumam perder qualidade

Temperatura mais alta significa cocção mais rápida. Há preparos que chegam a ficar prontos seis vezes mais rápido usando esse prático instrumento.

Qualidade

Via de regra, acelerar o tempo de preparo significa perder qualidade, mas considerando o tempo ganho, redução no gasto de gás e o ingrediente em questão, muitas vezes seu uso compensa.

Para cozinhar leguminosas em geral, seu uso é muito útil. O feijão, que toma de três a quatro horas em panela normal para chegar ao ponto, na panela de pressão toma 40 minutos. Carnes não costumam tomar mais de 30 minutos.

Pessoalmente, não recomendo substituir o cozimento longo em panela normal de carnes e legumes, mas grãos (como cevada e trigo), raízes (como mandioca e inhame) e leguminosas (como feijão e grão-de-bico) costumam ter o tempo bastante abreviado e resultado semelhante ao cozimento tradicional quando feitos na panela de pressão.

Perigos do mau uso

Apesar de ser um equipamento muito difundido, e seguro caso seja bem utilizado, a panela de pressão oferece sim riscos.

Sua pressão interna é de 2 atmosferas, o dobro da pressão ao nível do mar, isso é muito. Os alimentos atingem 120°C dentro dela.

Nos últimos cinco meses o DF registrou quatro acidentes, sendo um fatal. O estrago ao redor da panela é grande, pois ela explode.

O CMBDF já forneceu instruções de como evitar acidentes, entre eles, verificar se possui selo do INMETRO, checar o estado do anel de vedação e seu encaixe e se a válvula não está danificada ou entupida.

