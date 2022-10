Ex-América, Matheus Magalhães atinge recorde na Liga Europa

Goleiro revelado pelo América, Matheus Magalhães se tornou o novo recordista brasileiro em jogos disputados na Liga Europa. O jogador do Braga, de 30 anos, chegou a 59 partidas disputadas na competição e superou a marca do ex-zagueiro Luisão, que atuou pelo Benfica no futebol europeu e pelo Cruzeiro no Brasil.

Matheus Magalhães nas categorias de base do América entre 2006 e 2011. No ano seguinte, iniciou a pelo time profissional do Coelho. Foram 66 jogos disputados até 2014, quando foi negociado ao futebol português. Ele defende o Braga desde então.

“Estou muito feliz por entrar para a história. Me tornei o brasileiro que mais fez jogos pela Liga Europa com 59 partidas no currículo. Agradeço a Deus e também aos companheiros de equipe por ter atingido esse número. Algo muito expressivo após deixar Belo Horizonte e ir em busca de um sonho no futebol português. Temos muito trabalho pela frente e vamos em busca de fazer o melhor, sempre”, declarou o goleiro, em postagem nas redes sociais.