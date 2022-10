Ex-América, Zárate comete pênalti inusitado em jogo na Argentina

Ex-jogador do América, Mauro Zárate cometeu um pênalti no mínimo inusitado nessa terça-feira (18/10), na derrota do Platense por 2 a 0 para o Huracán. A partida, disputada no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, foi válida pela 26ª rodada do Campeonato Argentino. Assista no vídeo abaixo.

O experiente atacante de 35 anos tentou se livrar da marcação com dribles para o próprio gol, mas acabou perdendo a bola na grande área. No lance, o argentino derrubou o adversário com um tronco nas costas. O pênalti foi convertido por Franco Cristaldo.

Zárate atuou em 20 jogos pelo Platense na competição, sendo 15 como titular, e marcou três gols. A equipe está na 17ª posição do torneio, que conta com 28 clubes.

O jogador foi a principal contratação do América para o Brasileiro de 2021, mas deixou o Coelho ao fim da temporada passada, apesar de o time alviverde ter terminado entre os oito primeiros na Série A e garantido presença na Copa Libertadores pela primeira vez. A falta de acordo financeiro impediu a renovação do vínculo.

O atacante chegou ao América em agosto de 2021 e disputou 16 jogos, com um gol e duas assistências. Depois de um bom começo no Coelho, o argentino caiu de rendimento. Com ele em campo, foram oito vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Zárate assinou contrato com o Juventude, em 11 de fevereiro deste ano, mas rescindiu um mês depois. De acordo com a imprensa argentina, o atacante precisou retornar ao seu país de origem por causa de problemas pessoais. Ele foi anunciado pelo Platense em 28 de maio.