Ex-astro do rugby morre em batida brutal causada por adolescente

Um astro sul-africano de rugby morreu aos 41 anos após sofrer um acidente de carro, causado por um adolescente no Texas. De acordo com o jornal New York Post, o jovem de 16 anos fugia da polícia quando furou um sinal vermelho e bateu brutalmente no veículo de Pedrie Wannenburg, na sexta-feira (22).

No momento da colisão, o ex-jogador estava no automóvel com a esposa, Evette, e os dois filhos, Isabelle e François. Segundo as autoridades locais, Pedrie chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O filho de 8 anos também foi internado, e está em estado crítico. Já a esposa e a filha de 10 anos não ficaram feridas.

As autoridades acreditam que o adolescente, que foi identificado como Ali Alabadi, dirigia a 160 km/h quando causou o acidente. Ele atingiu três veículos. Um quarto não conseguiu frear a tempo e também se envolveu na batida. No total, seis pessoas foram hospitalizadas, de acordo com o corpo de bombeiros local.

Ali Alabadi foi acusado de homicídio doloso, direção perigosa e lesões corporais graves.

Wannenburg jogou 20 vezes pelo Springbok, a seleção sul-africana de rugbi, entre 2002 e 2007. Ele ainda ganhou três títulos de Super Rugby com os Blue Bulls, de Pretória, em 2007, 2009 e 2010. Mais tarde, atuou pelo Ulster, da Irlanda do Norte, Castres e Oyonnax, da França, e Denver Stampede e Austin Elite, dos Estados Unidos.

Os Blue Bulls lamentaram a morte de Wannenburg. “Estamos devastados com a morte do lendário Pedrie Wannenburg. Nossas condolências, do fundo do coração, para a família Wannenburg”.