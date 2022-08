Ex-Atlético assina por dois anos com o Panathinaikos, da Grécia

O atacante brasileiro Bernard assinou contrato com o Panathinaikos, da Grécia, nesta terça-feira (23/8). Ele acertou por dois anos com o clube, assumiu a camisa 10 e foi recebido por torcedores do time no aeroporto.

Bernard estava no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, desde o ano passado. Por lá, ele fez 32 jogos e marcou sete gols. O jogador retorna ao futebol europeu, onde defendeu as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Everton, da Inglaterra.

“Quero agradecer a gentileza e receptividade de todos que fizeram me sentir em casa no Sharjah. Estarei torcendo pelo sucesso do clube de onde estiver, mas chegou o momento de um novo desafio, um retorno ao futebol europeu. A receptividade que tive no aeroporto foi incrível, estou bastante ansioso em começar logo a trabalhar com meus companheiros e encontrar o torcedor no estádio”, disse o atleta.

Carreira de Bernard

No Shakhtar, Bernard conquistou três ligas nacionais, três supercopas do país e três Copas da Ucrânia . Ele foi revelado pelo Atlético, onde venceu a Copa Libertadores, em 2013.

O jogador ainda defendeu a Seleção Brasileira, conquistando a Copa das Confederações, em 2013, e disputando a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. No total, foram 14 jogos, um gol e duas assistências com a amarelinha.