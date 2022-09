Ex-Atlético, atacante Diego Costa é anunciado pelo Wolverhampton

Ex-atacante do Atlético, Diego Costa foi anunciado nesta segunda-feira (12/9) como novo reforço do Wolverhampton, da Inglaterra.

Diego está livre no mercado desde o início do ano, quando. No clube, fez 19 aparições em menos de cinco meses, marcando cinco gols e dando uma assistência.

Em títulos, conquistou com a camisa alvinegra a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Após a saída, o atacante voltou à mídia com declarações polêmicas, como quando criticou o pão de queijo e o vestiário da Cidade do Galo. Diante da repercussão, ele se retratou sobre o CT alvinegro: “Muitos não chegam aos pés”.