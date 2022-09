Ex-Atlético, Bremer é convocado por Tite; veja números do zagueiro

Ex-Atlético, o zagueiro Bremer foi uma das novidades na lista de convocados do técnico Tite para para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar.

Pelo Atlético, Bremer disputou 33 partidas e marcou um gol no profissional. Em 2018, teve 100% dos direitos econômicos vendidos ao Torino por cerca de 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na cotação da época) – o Galo tinha 60%.

Nas categorias de base, Bremer passou por Desportivo Brasil e São Paulo antes de chegar ao Atlético, no início de 2017. Ele iniciou a trajetória na Cidade do Galo no time Sub-20, mas teve ascensão rápida e, pouco tempo depois de ser contratado, estreou pelo profissional. Em julho de 2018, foi vendido ao Torino.

Em julho deste ano, a Juve anunciou a contratação do zagueiro. O atleta que estava no Torino, outro time italiano, foi negociado por 40 milhões de euros, segundo a mídia local.