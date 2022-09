Ex-Atlético, Bremer vibra com estreia na Seleção: ‘Sonho realizado’

O Brasil venceu o primeiro de dois jogos desta dafa Fifa de setembro, últimos compromissos antes da convocação final para a Copa do Mundo, no Catar. Contra a Gana, com postura ofensiva e solidez defensiva, os comandados de Tite fizeram 3 a 0, no estádio Océane, em Le Havre, na França.

O duelo serviu também para o comandante do time brasileiro fazer ajustes e testar novas peças. Este foi o caso do zagueiro Bremer, ex-Atlético e hoje jogador da Juventus, que entrou no lugar de Thiago Silva na volta para o segundo tempo de jogo. O atleta de 25 anos comentou sobre sua estreia com a amarelinha.

“Sonho realizado. Um dos meus objetivos. Quero agradecer à comissão, aos meus companheiros que me ajudaram dentro de campo. É só o começo”, declarou.

Antes de se transferir para a Velha Senhora, na última janela de transferências da Europa, o brasileiro estava no Torino, clube pelo qual foi eleito melhor jogador do Campeonato italiano na temporada 2021/2022, com três gols marcados pelo, agora, rival de seu clube.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na terça-feira para enfrentar a Tunísia, em amistoso que acontece no Parc des Princes, em Paris, na França, às 15h30 (de Brasília). Este será o último compromisso do time antes da ida ao Mundial.