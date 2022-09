Ex-Atlético, Diego Costa se aproxima de acordo com time inglês

Faltam poucos detalhes para que o centroavante Diego Costa se acerte com o Wolverhampton. Segundo o The Athletic, resta apenas o hispano-brasileiro passar por exames médicos nesta terça-feira (6/9) e, caso seja aprovado, deve assinar contrato até junho de 2023.

Diego está livre no mercado desde o início do ano, quando rescindiu seu contrato com o Atlético. No clube, fez 19 aparições em menos de cinco meses, marcando cinco gols e dando uma assistência. Em títulos, conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

O Wolverhampton está procurando um jogador para substituir Sasa Kalajdzic, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em sua estreia contra o Southampton

O centroavante hispano-brasileiro voltaria à Premier League após cinco anos. Diego Costa defendeu o Chelsea por três temporadas, atuou em 120 jogos, balançando as redes em 59 oportunidades, e foi campeão inglês duas vezes.