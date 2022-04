Ex-Atlético, meia Chiquinho comemora título nacional nos Emirados Árabes

O último domingo (17) foi de muita festa para o meia brasileiro Chiquinho. O jogador, que é ex-Atlético e defende atualmente o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, conquistou o seu primeiro título nacional pela equipe. O time do brasileiro venceu a segunda divisão do país e, consequentemente, conseguiu acesso para a liga de elite.

“Foi uma temporada de muito trabalho. Fizemos um campeonato praticamente perfeito, com apenas uma derrota em toda a temporada até aqui. Então, é um mérito de todos os jogadores e da comissão técnica. Estou muito feliz pelo título, pois o nosso principal objetivo foi alcançado e agora é comemorar bastante”, disse o atleta.

Chiquinho tem passagem extensa por grandes clubes do futebol brasileiro. O jogador defendeu equipes como Corinthians, Flamengo, Santos, Atlético, Fluminense, entre outras. O contrato do atleta com o Dibba vai até o fim de junho. O meia revelou que já recebeu sondagens de equipes do Brasil e também dos Emirados, mas que o foco segue na reta final da temporada.

“Já surgiram algumas sondagens de equipes do Brasil e também aqui dos Emirados. Foi uma temporada espetacular. Fico muito feliz em poder ter ajudado a equipe na busca pelos objetivos. Agora, vamos focar na reta final, buscar fazer o máximo de pontos possíveis nos últimos jogos e terminar o campeonato de uma forma muito digna, e que não venha a prejudicar o andamento da competição”, revelou o jogador.

Mesmo atuando como meia, Chiquinho já marcou 13 gols em 27 jogos na temporada. O jogador também pode exercer um papel mais defensivo, como o de lateral-esquerdo.