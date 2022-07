Ex-Atlético, Sampaoli deixa o comando do Olympique de Marselha

O argentino Jorge Sampaoli, que chegou à França em fevereiro de 2021, depois de deixar o Atlético, não é mais o técnico do Olympique de Marselha, anunciou o clube nesta sexta-feira (1º).

“Estamos satisfeitos com o caminho percorrido e as emoções vividas juntos, mas devido a uma longa reflexão, as duas partes, que atuam no interesse geral do projeto do Olympique de Marselha, concordaram em dar fim a esta etapa”, diz o comunicado do clube.

Com Sampaoli, o Olympique foi vice-campeão francês na última temporada e conseguiu vaga direta na próxima Liga dos Campeões da Europa.

No entanto, desde maio o treinador argentino deixou uma mensagem muito clara para a diretoria sobre suas exigências no mercado de transferências.

“Queremos ir à Liga dos Campeões pelo dinheiro ou para sermos competitivos? É o mais importante que precisam saber o presidente, o proprietário e o treinador: saber por que tivemos esse objetivo”, disse.

“É preciso saber se existe uma possibilidade de criar uma equipe de Liga dos Campeões. Porque jogar a Liga dos Campeões é jogar contra grandes equipes. Ir para jogar alguns jogos e não fazer parte de verdade da competição me parece ilógico”, acrescentou Sampaoli, que tem reputação de ser muito exigente em matéria de contratações.

No momento, o Olympique só contratou dois zagueiros, Samuel Gigot (Spartak Moscou) e o jovem Isaak Touré (Le Havre).

Por outro lado, o clube perdeu dois titulares absolutos: William Saliba, que voltou ao Arsenal após o fim de seu empréstimo, e Boubacar Kamara, que foi para o Aston Villa.