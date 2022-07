Ex-Atlético, Savarino marca no fim e garante empate ao Salt Lake na MLS

Ex-jogador do Atlético, Jefferson Savarino foi decisivo na noite desse sábado. O atacante marcou o gol de empate do Real Salt Lake contra o San Jose Earthquakes, fora de casa, pela Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. No último minuto da partida, o venezuelano recebeu cruzamento na área, dominou e finalizou para garantir o 2 a 2.

Foi o 5° gol de Savarino desde o retorno ao Real Salt Lake. Ele tem também duas assistências em nove partidas disputadas. Veja o gol contra o Earthquakes abaixo.

O Atlético vendeu Savarino ao Salt Lake em 29 de abril. O clube negociou 40% dos direitos econômicos do venezuelano por US$ 2.5 milhões (R$ 12,4 milhões). O Galo manteve 20% do atleta e ainda poderá faturar em futura negociação. Os outros 40% dos direitos já pertenciam ao Real Salt Lake, que agora tem 80%.

Em dois anos, Savarino fez 99 jogos com a camisa do Atlético, com 21 gols marcados e 19 assistências, totalizando 40 participações diretas. Ele conquistou seis títulos no clube: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e três Mineiros (2020, 2021 e 2022).

Com o empate, o Real Salt Lake segue na 5ª posição da Conferência Oeste da MLS. O time tem 34 pontos. Já o San Jose Earthquakes é o vice-lanterna na mesma conferência, com 23.