Ex-ator da Globo é confirmado em “A Fazenda” e ocupa vaga de cantor

O próximo reality show da RecordTV “A Fazenda” estreia no dia 13 de setembro e segue mantendo em sigilo a lista oficial de participantes da 14º edição. No entanto, as datas de pré-confinamento, exames médicos e confinamento individual teve a data revelada pelo colunista Leo Dias e agora, segundo Cíntia Lima, colunista do “Em Off”, um ex-ator da Globo estará no reality rural.

+ MTV revela nomes do elenco de “De Férias com o Ex Celebs”. Veja quem está confirmado!

O novo fazendeiro será Agles Steib, de 38 anos que ficou conhecido pelo público depois de participar da novela “Senhora do Destino”, em 2004. A vaga teve de ser preenchida rapidamente quando duas desistências aconteceram. A RecordTV até pensou em investir em Naldo Benny, mas a colunista afirma que o ator ficou com a vaga. Ainda de acordo com Cíntia Lima, o ator entrará em uma suposta cota para negros e terá um cachê menor que os outros participantes de “A Fazenda 14”.

O convite para o ator surgiu após uma entrevista de Agles ir ao ar, onde ele confidenciou que só não passou fome porque Deus não deixou e que topava qualquer coisa para melhorar sua condição financeira e levar sustento para a família.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Agles Steib (@agles_steib)

Barraqueira do BBB 22 fará parte do elenco de ‘A Fazenda 14’ De acordo com o colunista Leo Dias, mais um nome assinou o contrato com a Record TV e trata-se de uma participante conhecida por protagonizar diversos barracos e cenas icônicas no BBB 22. A escolhida da vez foi Natália Deodato, prometendo entregar momentos icônicos, a ex-BBB foi escolhida a dedo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por gshow (@gshow)

Leia mais notícias da TV:

+ Poliana Moça: Pinóquio invade rádio da escola Ruth Goulart e faz transmissão ao vivo

+ Mar do Sertão: Sabá Bodó faz promessas à Timbó, mas Candoca descobre sua verdadeira intenção

+ Cara e Coragem: Olívia cumpre com sua palavra e expulsa Renan da Cia. de Dança