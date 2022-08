Ex-BBB Aline Gotschalg revela luta contra câncer de tireoide: ‘Não foi fácil’

Aline Gotschalg, que participou do “BBB 15”, revelou nesta quarta-feira, 3, que foi diagnosticada com câncer de tireoide, mas já está curada. “Precisei vivenciar tudo, entender e me fortalecer primeiro antes de dividir com vocês. Espero que me entendam”, escreveu a influenciadora no Instagram. O diagnóstico veio após a ex-BBB realizar exames de rotina. “Nunca havia feito antes um exame de ultrassom na tireoide e ouvi uma voz (como não acreditar que temos nosso Anjo da Guarda?) para realizá-lo juntamente com todos os meus outros exames periódicos, muito importantes para um controle preventivo de doenças, principalmente as mais silenciosas. E foi então que descobrimos um tumor maligno na tireoide”, contou. “Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui, mas agora, sou só gratidão.” Aline, que é casada com o também ex-BBB Fernando Medeiros, agradeceu aos médicos que cuidaram dela durante essa luta contra o câncer e também sua família e amigos pelo amparo emocional. Nos comentários da publicação, muitos famosos celebraram a cura da influenciadora. “Aline!!!! Você é muito especial, mulher! Obrigada por dividir essa vitória com a gente! Deus é fiel”, comentou a ex-BBB Flávia Viana. “Amém, amiga! Deus no comando”, escreveu o ex-BBB Jonas Sulzbach. “Amém, Deus não falha. Parabéns por vencer esse luta, você é admirável em tudo, boa recuperação”, postou a ex-BBB Flay.

