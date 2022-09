Ex-BBB Ana Paula Costa faz relato chocante após ser ‘cancelada’ no reality: “Fui ridicularizada”

A ex-BBB Ana Paula Costa, que foi eliminada do reality em 2018 com 89,85% dos votos, participou do “Link Podcast“, no YouTube, e revelou que passou por um momento muito difícil após sair do programa. A musa, que era conhecida como “Bruxinha”, declarou na entrevista que sofreu de depressão após sua participação no reality.

Ana Paula revelou que, quando estava saindo do reality no dia da sua eliminação — que na época ainda contava com a participação presencial da plateia no estúdio da TV Globo — ela viu o rosto de sua mãe, que esboçava tristeza, e foi aí percebeu que havia alguma coisa errada acontecendo aqui fora.

“Eu me lembro da porta abrindo, de uma luz bem forte, e de ver o rosto da minha mãe. Quando eu vi o rosto dela, eu comecei a chorar desesperadamente, eu vi o quanto ela estava abatida. Eu já vi que tinha alguma coisa errada”, explicou.

De acordo com a ex-BBB, ela tentou falar com alguns programas de televisão, porém, não se sentiu acolhida. Inclusive, Ana Paula relata que foi ridicularizada durante sua participação na televisão e que muitos dos temas que ela pedia para não serem falados, eram comentados mesmo assim.

“Eu tentei falar na mídia, em nenhum momento eu fui acolhida. Eu fui em programas de televisão e em todos que eu fui, eu fui ridicularizada. Todas as coisas que eu pedia para não serem faladas eram faladas. Até o momento que eu não aguentei mais, eu não tinha mais estrutura. Eu parei de ir, parei de falar, fui parando até ser diagnosticada com depressão e ansiedade”, declarou.

Ana Paula afirma que sua família se tornou alvo de mensagens de ódio após sua saída do reality Durante a entrevista, a ex-BBB ainda revelou que toda a sua família foi afetada pela sua má repercussão fora do programa. Conforme a influenciadora, as pessoas até mesmo paravam sua mãe na rua para falar mal de Ana Paula.

“Tinha perdido tudo, não sabia o que fazer. Toda minha família ficou afetada. As pessoas encontravam a minha mãe na rua e falavam: ‘Sua filha é horrível. Você tinha que ter vergonha de ter uma filha como ela’. Iam na rede social do meu namorado e escreviam: ‘Como você namora essa ridícula? Corajoso’”, afirmou.

Ana Paula explicou que, após todos esses momentos difíceis que ela passou, acabou se tornando outra pessoa. “Depois eu entendi: ‘Eu tenho que aceitar, eu posso mudar o meu futuro’. Eu mudei totalmente, eu sou outra pessoa. Me perguntam se eu tenho medo de entrar outro reality, não dá para matar o que já está morto”, declarou.

A ex-BBB revelou que, quando uma pessoa é cancelada na internet, toda a sua família acaba sofrendo. De acordo com Ana Paula, até mesmo seu marido sofreu e chorou muito com essa situação.

“Eu estou viva hoje por causa dele, eu tentei me matar, mas ele me segurou. Eu tentei me jogar de uma janela. Ele aguentou tudo comigo, ele foi a pessoa que me manteve, me fez procurar ajuda. A pessoa quando está com depressão, ela não tem mais motivos, ela não quer mais viver”, afirmou.

