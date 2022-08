Ex-BBB Camilla de Lucas se pronuncia após atitude de Giovanna Ewbank: “Não temos direito!”

Na manhã deste domingo (31), a ex-BBB Camilla de Lucas usou seu perfil do Twitter para fazer uma reflexão sobre o momento em que Giovanna Ewbank defendeu os filhos de ofensa racistas realizadas por uma mulher em Portugal. De acordo com a influenciadora, todos os brancos precisam lembrar de agir da mesma forma.

“Gostaria de dizer que É NECESSÁRIO você enquanto homem e mulher branca, ter a mesma atitude da Giovanna e do Bruno. E também dar o mesmo apoio para pessoas negras que tem essa atitude, porque numa situação como essa, nós seríamos expulsos do local pq até nisso NÃO TEMOS DIREITO!”, começou.

“Eu realmente não esperava o MÍNIMO da Giovanna, porque ela como mulher branca ENTENDE DE FATO o que nós vivemos. E saibam que o dinheiro que a gente tem não permite acesso. Negro rico é sempre visto como negro diante do racista”, desabafou.

“E que quando uma pessoa negra TAMBÉM reclamar de racismo ou apontar vocês parem de dizer que é mimimi. Porque é aquilo, negro denunciando racismo é vitimismo né?”, finalizou Camilla ironizando.

Foto: Reprodução/Twitter

Entenda a polêmica de Giovanna Ewbank Racismo não acontece somente no Brasil, não. Recentemente, Giovanna Ewbank viajou para Portugal com os filhos e o marido, Bruno Gagliasso, para as férias tão merecidas. Mas, uma residente do país acabou sendo racista com os filhos da atriz.

Segundo relato da influenciadora, ela decidiu não ficar calada diante de tal situação. Ela foi contida apenas por um amigo e por Bruno, enquanto discutia com a mulher que os discriminou. “Sua filha da p*ta. Você é uma racista nojenta”, afirmou Giovanna, após cuspir na moça.

Giovanna foi falar com a mulher depois de ouvir as palavras discriminatórias nas quais ela pedia para “tirar aqueles pretos imundos dali”, ao se referir às crianças e uma família de angolanos que estava passeando pelo local. A situação aconteceu em um restaurante localizado na Costa da Caparica no dia de hoje, 30 de julho.

“A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais ‘pretos imundos’”, disse o casal, ao declararem que vão prestar queixas formais contra a agressora.

Confira o vídeo completo do momento gravado por um cliente que estava no local:

Que inferno é a existência do racismo! Bom deve ser ter uma mãe leoa como a Giovanna Ewbank mas mais gente além do Bruno Gagliasso deveria ter se unido a eles dois ali pra defender seus filhos pic.twitter.com/rqTErp3iHX

— Julia Pitaluga (@juliapitaluga) July 30, 2022

