Ex-BBB Eliezer fala que está solteiro e recebe patada de Viih Tube

Nesta última segunda-feira (15/8), Eliezer Netto e Viih Tube estavam presentes na emissora SBT quando o rapaz decidiu registrar os bastidores. Porém, ele encheu tanto a paciência da jovem ao falar que estava solteiro, que acabou recebendo uma resposta seca.

“Quer brincar com o perigo? Eu também estou solteira. Você está ficando com vontade ficar solteiro? Meu querido, você já me avisa”, disse ela sentada na mesa, de boca cheia, enquanto estava comendo. A resposta atravessada de Viih Tube viralizou nas redes sociais.

