Ex-BBB Eliezer faz pedido surpresa de namoro para Viih Tube: ‘Planejei por um mês’

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão namorando oficialmente. O casal foi visto aos beijos pela primeira vez em maio deste ano e, desde então, apareceram muitas vezes juntos, mas sem o rótulo de ‘namoro’, até esta quarta-feira, 17. Em seu perfil no Instagram, Eliezer filmou os momentos anteriores ao pedido que, segundo o designer, foi planejado por cerca de um mês e não aconteceu antes porque a agenda da youtuber “não deixava”. Eliezer contou que ‘mobilizou’ empresário, agência, cliente e família para conseguir “sumir” com Viih e levá-la ao local do pedido, uma cabana em formato de bolha localizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A princípio, a youtuber achou que era uma surpresa de aniversário, já que ela completa 22 anos nesta quinta-feira, 18. Eliezer chegou a colocar uma venda nos olhos de Viih para que ela não soubesse para onde estavam indo e nem percebesse qual tipo de surpresa ele faria, embora ela acreditasse até o final que se referia ao aniversário dela.

Eliezer filmou boa parte da surpresa mas, em um determinado momento, as imagens ficaram por conta de um fotógrafo profissional e de uma câmera posicionada estrategicamente para captar a reação da youtuber. Após o pedido, Viih Tube publicou fotos dos dois durante o momento especial assumindo o namoro e dizendo que “a guerreira foi abatida”. A youtuber contou que achou Eliezer interessante desde quando o viu pela TV no BBB 22 [ela fez parte do elenco do BBB 21] e que aconteceu uma “conexão muito gostosa” entre eles logo de cara. “A Farofa [da Gkay] e a Barraca do Beijo [festa promovida por ela] que lute que eu tô feliz demais. Agora eu tenho namorado, quem diria”, finalizou a youtuber. Na última terça-feira, 16, um “flagra” de Viih Tube com Eliezer e outro homem gerou burburinho nas redes e surgiu a especulação de que o casal teria aberto o relacionamento, mas não passou de uma ação publicitária.