Ex-BBB Flay se irrita após affair com MC Gui ser exposto no ‘Power Couple 6’: ‘Surtei’

A cantora Flay, que participou do “BBB 20”, decidiu se posicionar após ser exposto no “Power Couple 6” que ela está vivendo um affair com o cantor MC Gui. Quem soltou a informação na Mansão Power foi o próprio pai do funkeiro, Rogério, durante uma conversa com Hadson Nery, que conheceu Flay no reality da Globo. O ex-BBB, por sua vez, repassou a fofoca para Ivy Moraes, que também participou do “BBB 20”. “Já falou da minha vida hoje? Não se preocupe porque não foi só você”, ironizou Flay nos stories do Instagram nesta quarta-feira, 4. “Nunca aceitei participar de um ‘Power Couple’ para não expor a minha vida íntima e não associar a minha imagem a um relacionamento. E, no terceiro dia de ‘Power Couple’, mesmo sem estar lá, tive minha intimidade, minha vida íntima e privada exposta em rede nacional.”

Flay, que está fazendo uma viagem por Dubai, contou qual foi sua reação ao saber que seu affair com MC Gui foi exposto no reality da Record: “No primeiro momento, eu surtei. Acordei, olhei meu celular e vi aquela exposição extrema. Por mim, eu não ligo, fala o que quiser, não estou nem aí se querem saber quem eu beijo e quem eu não beijo, mas as coisas não podem ser contadas dessa forma, expor assim, jogar ao vento a vida dos outros sem nem saber das coisas”. Quando se acalmou, a cantora disse que percebeu que não havia motivo para surtar, pois está solteira. “Sou uma pessoa honesta, transparente e tudo na minha vida é muito bem conversado, muito bem resolvido.” A artista também deixou claro que não está namorando o ex-participante de “A Fazenda 13”. “Estou solteira, não estou em relacionamento com pessoa alguma. Fico com um, dois, com três, com quantos eu quiser porque eu sou solteira. Sou uma mulher livre”, afirmou Flay, que declarou estar focada no seu próximo projeto profissional.