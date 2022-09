Ex-BBB Jaquelline Grohalksi é hospitalizada após aparecer em vídeo com machucado na boca

A ex-participante do reality show Big Brother Brasil Jaquelline Grohalksi foi para o hospital e gerou preocupação em seus fãs. Antes de ir para a unidade de saúde, Jaquelline apareceu em um vídeo publicado em seus stories no Instagram neste sábado, 17, com machucados na boca e chorando enquanto gritava com alguém que não está no vídeo. “Vai embora daqui”, pedia a ex-BBB no vídeo, que foi apagado de suas redes sociais. Horas depois, a equipe de Jaquelline usou os stories para dar atualizações, dizendo que estavam com ela no hospital e estava “segura”. Até o momento, não houve nova atualização no caso. Jaqueline participou do BBB 18, sendo eliminada ainda no começo da competição, ficando na 16ª posição. Atualmente, ela soma mais de 2 milhões de seguidores e segue na carreira de cantora de funk.

Veja o vídeo (Imagens fortes):