Ex-BBB Kaysar Dadour afirma que o reality mudou demais a sua vida

No último sábado (30), Kaysar Dadour, vice campeão do “Big Brother Brasil 18”, participou do programa “Altas Horas”, da TV Globo, comandado por Serginho Groisman. Durante o programa, o ex-BBB falou sobre seu papel na novela “Cara e Coragem” e as oportunidades que surgiram após sua participação no reality.

De acordo com Kaysar, a sua participação no BBB mudou sua vida para melhor. “BBB mudou demais a minha vida. Sou grato sempre demais ao BBB. Falo sempre que nunca tive ou vou ter vergonha de ser BBB, porque tem muita gente que tem vergonha de BBB”, declarou.

Segundo o artista, antigamente os participantes tinham certo receio de afirmar que participaram do BBB, mas que ele sempre teve orgulho de dizer que fez parte do reality. “Agora, ultimamente, todo mundo quer entrar no BBB, né? ‘Nossa, porque vou ser famoso e não sei o que’, mas antigamente não. ‘Nossa, ex-BBB você’? ‘Sou ex-BBB, sim, e famoso ainda, mais que você e todo mundo me conhece’”, explicou.

Kaysar abre o jogo e revela porque participou do BBB Ainda durante o “Altas Horas”, o sírio revelou que decidiu participar do BBB para poder trazer sua família para o Brasiol. “Entrei no BBB porque quis trazer a minha família porque não tinha dinheiro. Eu trabalhava como animador de festa infantil, garçom e barman no Brasil. Daí, quando entrei no BBB, o objetivo era ganhar R$ 1,5 milhão e trazer a minha família. Não ganhei, fiquei em segundo lugar e está ótimo pra mim”, declarou Kaysar.

O ex-BBB declarou que muitas oportunidades de trabalho surgiram após sua saída do reality. Inclusive, atualmente, Kaysar está interpretando o personagem Kaká Bezerra na novela “Cara e Coragem”, da TV Globo. “Quando sair de lá, fiz o teste pro filme ‘Carceireiros’ (2019) com o Rodrigo Lombardi. Surgiu depois surgiram várias coisas, ‘Órfãos da Terra’ (2019) e agora estou nessa novela incrível, ‘Cara e Coragem’. Assistam”, declarou.

Durante sua participação no programa, Kaysar ainda deu uma declaração mais que especial, confirmando que aceitaria imediatamente um convite para participar do BBB 23. “Boninho, me chama agora que eu vou!”, brincou.

