Ex-BBB Natália Deodato estreia carreira musical com ‘Na Maldade’; ouça

A ex-participante do Big Brother Brasil 2022, Natália Deodato, começou sua carreira musical nesta terça-feira, 13, ao lançar a música ‘Na Maldade‘ nas plataformas digitais e o clipe no Youtube. “BadNat tá Onn meus amores”, comemorou a ex-BBB nas redes sociais. O clipe foi gramado no Rio de Janeiro e tem produção de Pitter Correa. A composição também é de Pitter e Adalberto Neto. A modelo e dançarina fez muito sucesso no reality show com suas ‘explosões’ e ganhou a empatia do público depois de ser agredida por Maria, que foi expulsa da edição.

Assista ao clipe: