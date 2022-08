Ex-BBB Rodrigo Mussi diz ter recuperado 30 kg desde acidente

O ex-participante do reality show “Big Brother Brasil 22” Rodrigo Mussi disse que já recuperou 30 kg desde o acidente que sofreu depois de deixar o programa. “Quatro meses e já recuperei os 30 kg do acidente, a luta continua”, disse o ex-BBB em publicação feita na noite de terça-feira, 9, no Twitter. No momento, a publicação tem mais de 50 mil curtidas. Há aproximadamente um mês atrás, Rodrigo foi liberado pelos médicos para voltar a treinar. Na primeira aparição na televisão após deixar o hospital, o ex-BBB disse ter perdido 26 kg por causa do acidente, mas que já havia recuperado 20 kg durante a fisioterapia. No fim de março, Rodrigo sofreu um acidente de carro em São Paulo e foi internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Quase um mês depois, Rodrigo recebeu alta e deixou a unidade de saúde para seguir tratamento fora do hospital.

