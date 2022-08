Ex-BBB Sarah Andrade nega foto com fãs em evento no Rio

A ex-BBB Sarah Andrade gerou revolta após negar foto com fãs no Garota VIP, que aconteceu no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. A informação é do colunista Adriel Marques, do site Em Off. De acordo com ele, a famosa estava acompanhada da também ex-BBB Thais Braz em um camarote, quando foi chamada por fãs. No entanto, ela teria dito: “Depois eu vou, agora não”. A resposta pegou todos de surpresa. Artistas, que também estavam no evento, também teriam comentado a tal postura de Sarah.