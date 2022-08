Ex-BBB Sarah Andrade senta na areia com fio-dental no limite do bumbum: “Ficou à milanesa”

A espiã tá com tudo! Sarah Andrade, que brilhou no “Big Brother Brasil 21”, roubou a cena em seu perfil do Twitter durante a manhã desta quarta-feira (10). Curtindo as férias com bastante plenitude, a musa deixou o clique exclusivo para seu Twitter e fez a alegria dos fãs.

A influenciadora aproveitou para renovar o bronzeado na praia e foi clicada bem à vontade enquanto curtia bons drinks. Sarah exibiu um corpão excepcional e deixou os internautas completamente apaixonados com seu clique super espontâneo e praiano enquanto curte as paisagens da Grécia.

“Tem que começar a avisar antes de postar essas fotos”, brincou uma seguidora em resposta ao tweet da musa. “Literalmente uma deusa grega na Grécia”, exaltou outro internauta, babando pela influenciadora. “Deus tem seus favoritos mesmo”, disparou outro fã da ex-BBB. Confira:

pic.twitter.com/MTmbfNIj3h

— Sarah Andrade (@ssarahandrade) August 10, 2022

Mãe de Sarah Andrade detona reconciliação com Lucas Viana Que tenso! Recentemente, a mãe da ex-BBB Sarah Andrade teve um áudio vazado nas redes sociais, onde ela aparece detonando uma nova reconciliação do casal. Abadia Vieira disse que o modelo “não é normal” e falou sobre o relacionamento dos dois.

“Eu falei pra ela não ir, sabe? Mas ela falou assim, ‘não mãe, claro que eu vou, claro que eu vou, porque eu não vou deixar de ir só por causa dele’. Gente, eu acho que desta vez Deus vai nos abençoar, vai abençoar principalmente ela, que eu acho que eles não voltam mais não, tá?”, diz Abadia.

Ela continua no áudio vazado: “Acho que eles não voltam mais não. Ele não é normal, ele não é normal. Tantos defeitos e ele não me engana, ele não me engana. Eu sou, eu sou, eu sou antigona, eu tenho muitos quilômetros rodados, ele não me engana”.

Nas redes sociais, no entanto, Sarah se pronunciou sobre os áudios de sua mãe: “Ela já se arrependeu, a gente conversou pra caramba, só que ela estava com medo de falar alguma coisa de novo e distorcerem as palavras dela. E muitas coisas que vocês falaram [sobre o Lucas] influenciam os pensamentos dela. E isso foi muito difícil para mim dentro do meu relacionamento, atrapalhou pra caramba, sabe? Entendo que vocês querem ajudar, estão de longe, mas tomem cuidade e tenham responsabilidade com as palavras”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Andrade (@sarahandrade)

