Ex-Botafogo, meia é preso por envolvimento com crime organizado

O meia-atacante Gabriel Cortéz, que tem passagem recente pelo Botafogo, foi preso com outras 18 pessoas na última sexta-feira (22). Ele é acusado de estar envolvido com uma quadrilha que atua no tráfico de drogas na província costeira de Esmeraldas, na fronteira do Equador com a Colômbia.

A operação policial também apreendeu armas, munições, veículos e drogas, segundo informações da imprensa equatoriana. Cortéz, que joga atualmente pelo Barcelona de Guayaquil, é acusado pelas autoridades de ordenar assassinatos e receber informações sobre as vítimas mortas pela organização, que é conhecida como Los Tiguerones.

“Não apenas acreditamos que ele tenha participação (com o grupo criminoso), mas foi ele quem ordenou e recebeu as informações sobre as pessoas que os assassinos atacaram, privando-as de suas vidas”, disse o ministro da Defesa Interior, Patricio Carrillo, em entrevista coletiva.

Nas redes sociais, viralizaram imagens do jogador de 26 anos chegando de helicóptero, algemado, para uma audiência que determinou 90 dias de prisão preventiva para ele e das outras 17 pessoas investigadas.

“É uma injustiça terrível. Na formulação das acusações, o Ministério Público deixa claro que ele só recebeu duas ligações [de um possível membro da quadrilha] e não dá ordem alguma. Não se pode nem sequer presumir que ele cometeu delitos. Gabriel Cortez é vítima, mas, apesar disso, o Ministério Público apresenta acusações contra ele devido à pressão sentida pelo juiz”, afirmou Antonio Duran, advogado do jogador.

Apelidado de Loco, Cortéz chegou ao Barcelona nesta temporada, e é o artilheiro do campeonato nacional do país, com sete gols em oito partidas. Depois da prisão, o clube disse que respeitará as diligências e investigações sobre o caso, e que tomará providências internas somente após a investigação policial.

Aos 26 anos, o meia-atacante começou no Independiente del Valle e, além do Equador, também atuou no México e no Brasil. Passou seis meses no Botafogo, entre janeiro e julho de 2020, mas acumulou problemas físicos e comportamentais. Em campo, teve passagem discreta pelo alvinegro, com apenas quatro jogos e nenhum gol.

O jogador deixou o Botafogo após fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais enquanto bebia bebidas alcoólicas com amigos e elogiava o Flamengo. Em sua primeira convocação para a seleção do país, foi dispensado após fugir da concentração para uma noitada.