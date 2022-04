Ex-brothers se reúnem para gravação do ‘Dia 101’ do BBB 22; veja o que rolou

O Big Brother Brasil 2022 já tem seu campeão: Arthur Aguiar foi escolhido pelo público com mais de 68% dos votos contra Paulo André e Douglas Silva na terça-feira, 26, mas o reality ainda não terminou. Nesta quarta-feira, 27, os brothers se reuniram novamente para o ‘Dia 101’ em que ‘lavam a roupa suja’ e participam de uma dinâmica especial. O único dos ex-participantes que não estará na dinâmica que vai ao ar nesta quinta-feira, 28, depois da novela Pantanal, é Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro em São Paulo e está internado. Em alguns ‘spoilers’ sobre o que terá no programa, a Globo divulgou a presença de Tadeu Schmidt entre os brothers na sala da casa e reencontros nos bastidores, como Arthur e Tiago Abravanel, e a turma do Lollipop. PA também conheceu a mulher de DG, Carolina, e Jade Picon apareceu com vestido igual ao de Kylie Jenner, avaliado em R$ 619,98.