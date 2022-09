Ex-Corinthians, Willian tem estreia discreta pelo Fulham no Inglês

O meia-atacante Willian teve estreia discreta pelo Fulham na derrota por 2 a 1 para o Tottenham, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, na manhã deste sábado. O brasileiro de 34 anos estava no Corinthians até início de agosto, quando pediu para deixar a equipe paulista por conta das ameaças que sua família vinha sofrendo nas redes sociais.

Willian começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, assumindo a vaga de Neeskens Kebano.

Os números do brasileiro não foram chamativos. Segundo o Footstats, Willian não finalizou, não driblou e não realizou cruzamentos. O atleta fez um lançamento errado e perdeu a bola em duas oportunidades.

O ponta que também teve passagens por Chelsea e Arsenal foi anunciado pelo Fulham no último dia da janela de transferências. Após a passagem de pouco sucesso no Brasil, era um desejo de Willian voltar a atuar em Londres.

Os gols do Tottenham foram marcados Hojbjerg e Harry Kane, enquanto o atacante Mitrovic descontou para o Fulham no Tottenham Hotspur Stadium. O brasileiro Richarlison foi titular pela equipe de Antonio Conte e teve ótima atuação, com direito a gol anulado na segunda etapa.

O Fulham está na 10ª colocação da Premier League, com oito pontos conquistados. O grande objetivo da equipe é seguir na primeira divisão.

O Tottenham, por sua vez, está na terceira colocação, com 14 pontos, e se coloca como um postulante ao título do Campeonato Inglês.