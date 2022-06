Ex-Cruzeiro, Gomes analisa ida de Richarlison ao Tottenham: ‘Degrau grande’

Ex-goleiro do Cruzeiro, Gomes analisou a possível ida de Richarlison, do Everton, ao Tottenham. Os dois foram companheiros no Watford, também da Inglaterra, entre 2017 e 2018. Revelado nas categorias de base do América, Richarlison está próximo de trocar de clube no país. A imprensa local já dá como praticamente certa a transferência do brasileiro de 25 anos por cerca de 60 milhões de libras (cerca de R$ 378 milhões).

Em participação no quadro Por Onde Anda?, do Superesportes, nesta quarta-feira (29) (a entrevista completa irá ao ar na próxima terça-feira (5)), Gomes viu com ótimos olhos a possível mudança do atacante para os Spurs.

Vale lembrar que o ex-goleiro também defendeu o Tottenham por quatro temporadas, entre 2008 e 2012. O ex-atleta ainda comparou as evoluções de ambos.

“É algo muito bacana, porque é um clube fantástico. O Richarlison tem tido uma evolução gradativa, e eu comparo essa evolução com a minha. Ele saiu muito rápido, aconteceu muito rápido no América, depois foi para o Fluminense, do Watford para o Everton, e agora pode ir para o Tottenham”, afirmou.

“O Tottenham é um grande clube, se tiver essa possibilidade de transferência, ele vai poder ter esse entendimento, que do Everton para o Tottenham é um degrau bem grande. Com certeza ele vai desempenhar aquilo que tem desempenhado sua carreira toda, que é esse momento dele de crescimento”, complementou.

Gomes ainda elogiou o jeito simples de Richarlison. Segundo ele, o atacante se comporta da mesma forma alegre que nas redes sociais. O ex-jogador relembrou bons momentos entre os dois quando foram companheiros no Watford.

“É um cara que merece muito. O Richarlison é isso que vocês veem nas redes sociais mesmo. No início, principalmente, quando chegamos (no Watford) eu recebi, e todas as vezes ele não gostava de almoçar no clube. Ele me chamava para comer um arroz e feijão na casa dele. Só ‘quebrando’ (no inglês). É um cara muito humilde, que alcança o coração de todos, e isso é sensacional”, disse Gomes.

Trajetórias nos clubes mineiros

Richarlison chegou ao América em outubro de 2014 para atuar nas divisões de base. Porém, a qualidade do atacante chamou a atenção da comissão técnica, que o convocou para compor a equipe principal durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano seguinte.

Ao todo, foram 24 partidas e nove gols com a camisa alviverde, além de ter garantido o acesso da equipe à elite do futebol nacional em 2016.

Gomes, por sua vez, foi um dos destaques da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003 (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro). Revelado pela Raposa, ele deixou o clube celeste para defender o PSV, da Holanda, em 2004.