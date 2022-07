Ex-Cruzeiro, Gomes conta rotina como empresário e embaixador do PSV

Por Onde Anda?, do Superesportes, o ex-goleiro contou a atual rotina como empresário de atletas e embaixador do PSV no Brasil. Revelado pelo Cruzeiro, Gomes construiu uma bonita trajetória no clube celeste após subir para o profissional e conquistar a Tríplice Coroa (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil) em 2003. Em participação no quadro, o ex-goleiro contou a atual rotina como empresário de atletas e embaixador do PSV no Brasil.

Além da Raposa, o ex-jogador defendeu o próprio PSV, da Holanda, além de Tottenham e Watford, ambos da Inglaterra, e o Hoffenheim, da Alemanha. Ele definiu pela aposentaria ao fim da temporada de 2019/2020, após 15 anos na Europa.

Depois, ainda treinou com o Democrata-SL para disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2021, mas não chegou a entrar em campo por um atraso na inscrição

Antes de encerrar a carreira, Gomes já tinha a ideia de trabalhar como agente de jogadores para ficar mais livre na rotina. Aos 41 anos, ele é sócio de Alexandre Soares na Velop4 Sports, empresa que tem como clientes Ademir, do Atlético; Michel Macedo, do Ceará; Wellington Silva, ex-Fluminense; e Sandro, ex-Inter e Tottenham, entre outros.

“As oportunidades foram surgindo. A Velop4 Sports já era do meu empresário há 10 anos. Antes de encerrar minha carreira já comecei a captação de atletas em Minas (Gerais). Não era minha intenção fazer isso, mas acabei gostando do negócio. Eu via atletas sonhando, e dentro disso eu poderia ser parte importante para a realização deles”, disse.

“Minha função dentro da Velop é no sentido de direcionar, como um sócio, as decisões principais, tentando buscar sempre o máximo e o melhor para os nossos atletas, diferente do que está no mercado”, completou Gomes.

Laços na Holanda

Assim como no Cruzeiro, Gomes teve uma passagem expressiva pelo PSV. Entre 2004 e 2008 foram quatro títulos do Campeonato Holandês, uma Copa da Holanda, além da ida à semifinal da Liga dos Campeões em 2005.

Com mais de 160 partidas disputadas, o ex-goleiro manteve laços e hoje atua como embaixador do clube holandês no Brasil. A intenção é expandir a marca do time de Eindhoven e, eventualmente, captar jovens atletas.

“Meu contato com o PSV é um pouco fora, até linkando um pouco isso que eu faço. O PSV quer expandir a marca dele para alguns países, e o Brasil é um deles. Eles procuram ex-jogadores que saibam realmente qual é a filosofia do clube. Foi feito esse convite, e é um clube que eu me identifiquei muito, foi muito intensa a minha passagem”, revelou.