Ex-Cruzeiro, Rincón está em estado muito crítico, diz médico

Ex-jogador do Cruzeiro, Freddy Rincón está em estado crítico após grave acidente de carro, disse o médico Laureano Quintero, da clínica Imbanaco, nesta terça-feira (12). O ex-atleta passou por uma cirurgia de 45 minutos em Cali, na Colômbia, e foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Sua condição, levando em conta a situação muito delicada da cirurgia, é muito crítica, para a qual estamos e continuaremos a implantar tudo o que ele precisa”, disse o médico Laureano Quintero.

“Continua com medidas de apoio avançadas, o seu prognóstico não mudou, tendo em conta a delicada evolução que tem vindo a apresentar, continuamos com um prognóstico muito reservado e vamos continuar a implementar todas as medidas necessárias para gerir a situação”, acrescentou.

Rincón sofreu acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira (11). Ônibus e SUV, carro em que o ex-jogador de 55 anos se encontrava, colidiram na cidade de Cali, na Colômbia.

Além de Rincón, duas pessoas que estavam na SUV e o motorista do transporte coletivo ficaram feridas.

Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o choque entre os veículos. O ônibus colidiu com a parte lateral direita do carro, que ficou bastante danificada. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Carreira

Sempre muito polêmico, o ex-meio-campista Freddy Rincón passou por diversos clubes com notoriedade internacional. No Brasil, o colombiano vestiu a camisa do Palmeiras, do Santos e do Cruzeiro, mas foi no Corinthians que marcou história, se tornando um dos maiores ídolos do clube e campeão do Mundial de 2000.

Em Minas Gerais, o ex-meio-campista teve curta passagem pela Toca da Raposa, em 2001. Em 22 jogos, marcou apenas um gol com a camisa celeste. Por meio de suas redes sociais, o Cruzeiro desejou forças ao ex-atleta].

Já como treinador, o colombiano passou por outro time mineiro, o Atlético. Em 2010, Vanderlei Luxemburgo convidou Rincón para trabalhar como auxiliar na equipe alvinegra. No Galo, Luxa permaneceu no cargo por 55 jogos, somou 22 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.