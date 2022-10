Ex de Paula Fernandes sobre motivo da separação: “Não tinha tempo”

Em papo com André Mantovanni, no podcast do Horóscopo na Band, o tenor Thiago Arancam relembrou seu relacionamento com a cantora Paula Fernandes, em 2017: “Foi saudável no começo, mas não conseguimos sustentar”, contou. Os dois se conheceram no programa do Faustão, ainda na Globo. Na época, ele era casado e Paula estava em outro relacionamento: “Rolou uma amizade ali, mas sem nenhuma pretensão”, relembrou ele.

Em um determinado momento, segundo Arancam, quando já estava separado da ex-esposa, os dois se encontraram em um projeto: “Junto com meu produtor, estávamos buscando nomes para parceria e, naquele mesmo período, Paula me manda uma mensagem e eu a convido para participar desse trabalho. Estávamos gravando um clipe na Itália, ai rolou e começamos nosso relacionamento”, contou.

