Ex de Wanessa Camargo se pronuncia após separação: ‘Seremos sempre uma família’

O empresário Marcus Buaiz falou sobre as notícias que vem circulando desde que sua separação de Wanessa Camargo veio a público. Uma delas dizia que o empresário está bastante deprimido desde o fim do casamento, que durou 17 anos.

“Não estou deprimido, minha saúde física e mental está em perfeito estado, graças a Deus. Estou celebrando mais um avanço na minha carreira”, declarou.

No âmbito profissional, Buaiz já assumiu a presidência do conselho administrativo da Spak. Vale lembrar que o empresário detém uma grande fortuna por atuar em diversos ramos empresariais.

Sobre a separação, rumores indicam que houve uma traição de ambas as partes durante o casamento. Além disso, o nome do ex de Wanessa, Dado Dolabella, é apontado como um dos fatores para que os dois não continuassem juntos.

“É muito comum que parte da imprensa fantasie ideias e fatos mirabolantes sobre separação de pessoas públicas. É impressionante como para alguns não há compromisso profissional com a verdade. Eu sinto muito que seja assim”, disse Marcus.

“Wanessa e eu tivemos uma história linda e que nos presentou com dois filhos magníficos e felizes. Seremos sempre uma família”, concluiu.