Ex-dirigente do Cruzeiro negocia compra de clube da 1ª divisão de Portugal

Vice-presidente de futebol do Cruzeiro entre 2015 e 2017, o empresário Bruno Vicintin tem negociações para comprar ações do Santa Clara, clube da Primeira Divisão de Portugal. As informações foram divulgadas inicialmente por veículos da imprensa portuguesa e confirmadas pelo Superesportes.

Embora as tratativas estejam avançadas, a efetivação da compra ainda depende de algumas variáveis, como um processo de diligência, que teve início na última semana. A venda das ações também precisa ser aprovada por uma Assembleia Extraordinária, marcada para 21 de julho.

A imprensa portuguesa noticiou que a família Vicintin deverá adquirir 48,6% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva). Há possibilidade, no entanto, de que o percentual adquirido seja maior.

A família do ex-dirigente do Cruzeiro também é dona do Alverca , clube da Terceira Divisão de Portugal. Inicialmente, o planejamento é brigar pelo acesso à Segunda Divisão para manter os dois projetos de forma concomitante.

Ex-executivo de futebol de Cruzeiro, Sport e Grêmio, Klauss Câmara deixou na última semana a direção do Alverca para assumir o projeto no Santa Clara. Já na Ilha de Açores, região de Portugal que abriga o clube, o dirigente foi anunciado de forma oficial no sábado (9).

“Klauss Câmara assume imediatamente responsabilidade exclusiva pela política de contratações da sociedade, iniciando de imediato o trabalho de finalização do plantel, em coordenação com a equipa técnica liderada por Mário Silva”, disse o comunicado divulgado pelo Santa Clara.