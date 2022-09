Ex-empresário pede R$ 9 milhões da herança de Marília Mendonça na Justiça

O ex-empresário da cantora sertaneja Marília Mendonça entrou na Justiça solicitando parte do espólio da Rainha da Sofrência. Gabriel Ramalho pede o equivalente a R$ 9 milhões da herança da artista. Segundo a coluna LeoDias, nesta quarta-feira (14), aconteceu uma audiência no Tribunal do Trabalho de Goiânia com a presença da mãe da cantora, Ruth Dias.

No processo, Gabriel Ramalho alega que era funcionário da cantora, recebia salário de R$ 200 mil e entrou na Justiça do Trabalho para receber acordos não pagos. Ainda de acordo com a coluna, o ex-empresário recebeu 10% do contrato assinado entre a gravadora Som Livre e Marília Mendonça.

Ainda em vida, a cantora teria revogado as procurações em nome de Gabriel Ramalho após discordar de atitudes do empresário. O empresário foi um dos apoiadores da cantora no começo da carreira e ajudou Marília com novos contatos no meio artístico. Ele chegou a ser padrinho de casamento de dona Ruth.

A equipe jurídica de Marília Mendonça informou que o processo corre em segredo de Justiça e que não estão autorizados a falar com a imprensa.