Ex-gerente do McDonald’s nos EUA revela qual bebida os clientes ‘nunca devem pedir’

A ex-funcionária de uma unidade da Mc Donald’s, nos Estados Unidos, compartilhou no TikTok um vídeo revelando um segredo da empresa na qual trabalhou. Nicole Weisel trabalhou como gerente do restaurante por três anos e pediu para que os clientes evitassem pedir um item do cardápio.

Na rede social, Nicole divulgou quanto de açúcar leva o “Chá Doce”.

Ela explica que, durante o período em que trabalhou no rede de fast food, havia dois tipos de jarras para quatro galões de chá. Uma vermelha, destinada ao chá doce, e uma verde, ao chá sem açúcar.

“Para cada quatro galões do jarro vermelho, o chá doce, havia um saco cheio de 1,8 quilo de açúcar esvaziado nele”, contou Weisel. “450 gramas por galão de chá”.

De acordo com o jornal The Sun, um outro ex-funcionário, que contou ter trabalhado no local na adolescência, alegou que chegou a ‘engasgar’ quando foi ensinado a fazer o chá doce e descobriu a quantidade de açúcar.