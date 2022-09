Ex-globais X subcelebs: teste de ego e paciência é receita antiga da Fazenda

A receita para uma boa temporada de A Fazenda nem sempre é a mesma. A cada ano seu elenco é formado por hypes do momento, isto é, figuras em destaque na mídia por qualquer motivo que seja. Mas a puxar pela história do reality rural, não é de agora que Rodrigo Carelli (diretor) testa a paciência de um único grupo: a dos legítimos artistas que um dia foram sucesso da Globo. Na temporada que estreia no próximo dia 13 de setembro, será a vez de Bárbara Borges e Iran Malfitano sentir o gostinho de estar do outro lado da fama, num patamar que nem sempre é o mais desejado — o das subcelebridades.

Os dois atores que há anos já não integram o agora seleto grupo de atores da concorrência, mesmo após várias novelas na prórpria Record, ainda são reconhecidos por seus personagens na dramaturgia da Globo. Entretanto, já de botas calçadas e chapéu na cabeça eles seguem a galope em busca de dinheiro e notoriedade que podem ou não ser plenamente positivo.

Se antes eles eram julgados apenas pelo bom ou mal desempenho num papel na TV, agora Bárbara e Iran serão julgados pelas atitudes dentro de um jogo, que sim, colocará em risco uma bela trajetória artística. Gostem ou não, a partir de agora e de forma oficial eles deixam o rótulo de ex-globais para assumirem o de ex-Fazenda. Um selo que ambos precisarão saber lidar e aceitar até que tudo passe e uma outra temporada se inicie.

Para um ator com muitos anos de carreira, ainda mais para aquele que se projetou na vitrine da Globo, estar com sua imagem diretamente ligada a um reality show como A Fazenda pode parecer assustador. E isso não quer dizer que as portas se fecharão. Pelo contrário!

Mas fato é que não serão as mesmas portas que se abrirão. Nomes como Dado Dolabella, Jonathan Haagensen, Cacau Melo, Franciely Freduzeski, Ana Carolina Dias e Felipe Folgosi são alguns dos exemplos que mesmo anos depois de participarem, ainda estão totalmente atrelados ao programa e pouco conseguiram resgatar de tudo que construíram antes. É um trabalho de formiguinha, embora na atualidade seja muito mais fácil de virar a chave.

Por outro lado, existem os que conseguem fazer do limão a limonada e aproveitar o momento da maneira que vier, como são os casos de Diego Cristo, Li Martins e mais recentemente Lidi Lisboa, sendo ela a mais bem-sucedida dentre todos os atores que passaram pela atração.

A título de curiosidade, a ideia de confinar figuras que um dia foram destaque na emissora líder do Brasil é uma ótima e inesgotável sacada. Geralmente estes artistas entram para o reality de nariz empinado e em cima do salto pelo simples fato de terem o carimbo da Globo no currículo. Ao decorrer do jogo, a questão do ego inflado muitas vezes vira uma questão interessante de ser analisada tanto para quem está lá dentro do programa quanto para o público.

Em tempo, Bárbara Borges, hoje com mais de 20 trabalhos na TV entre programas, séries, minisséries e novelas, emplacará seu segundo reality, sendo o Dancing Brasil o primeiro. Já Iran Malfitano, além de estar no ar na Globo com a reprise de A Favorita, possui diversos trabalhos disponíveis no streaming de sua ex-emissora.

