Ex-goleira Hope Solo é presa por dirigir bêbada com crianças

A ex-goleira da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Hope Solo, foi presa na quinta-feira, 31, por dirigir bêbada, com duas crianças no carro. Ela, que já conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e uma Copa do Mundo, também é acusada de resistir à prisão e de abuso infantil.

O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado em Winston-Salem, no estado da Carolina do Norte. Segundo o site TMZ Sports, os dois filhos gêmeos de dois anos da ex-atleta com o ex-jogador da NFL, Jeremy Stevens, estavam com ela no carro no momento da detenção.

Pelo Twitter, Solo compartilhou um comunicado assinado pelo seu advogado, Rich Nichols. O texto diz que a situação é menos grave do que as acusações iniciais sugerem. “A conselho do advogado, Hope não pode falar sobre essa situação, mas ela quer que todos saibam que seus filhos são sua vida, que ela foi libertada imediatamente e agora está em casa com sua família, que a história é mais simpática do que as acusações iniciais sugerem e que ela espera sua oportunidade de defender essas acusações”, diz a nota.

Esta não é a primeira vez que Hope tem problemas com a lei. Ela já foi presa por violência doméstica, ofender um policial e por, supostamente, entrar em confronto físico com um sobrinho adolescente. As acusações foram retiradas em 2018.