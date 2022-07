Ex-goleiro Andy Goram, lenda do Rangers, morre aos 58 anos

O ex-goleiro e ídolo do Glasgow Rangers, Andy Goram, morreu aos 58 anos, de câncer. O anúncio foi dado neste sábado pelo clube escocês.

“O Rangers Football Club anuncia com profunda tristeza a morte de nosso lendário goleiro, Andy Goram, após uma curta batalha contra o câncer”, informou o comunicado.

Andy foi diagnosticado com a doença terminal em maio do ano passado. Os médicos lhe deram seis meses de vida, depois que o atleta recusou o tratamento de quimioterapia.

“Passar por quimioterapia e sofrer um martírio por mais três meses e sem qualidade de vida? Não, obrigado. A quimioterapia não é uma opção”, disse Goram, em uma entrevista ao Daily Record.

Nascido na Inglaterra, Andy começou sua carreira em 1981 no clube inglês Oldham Athletic, da segunda divisão, antes de se transferir para o Hibernian Edinburgh em 1987, da elite escocesa. Porém, foi a transferência para o Glasgow Rangers quatro anos depois que mudou sua carreira.

Goram disputou 260 jogos pelo Rangers, entre 1991 e 1998. Durante esses sete anos, o goleiro, que disputou 43 jogos pela seleção da Escócia, venceu seis ligas nacionais de nove consecutivas pelo seu clube. Ele também participou das Eurocopas de 1992 e 1996.

O arqueiro representou seu país no críquete quatro vezes, entre 1989 e 1991. O atleta foi o único da nacionalidade a ter jogado simultaneamente em alto nível no críquete e no futebol.