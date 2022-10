Ex-goleiro do Real Madrid dispara contra Messi e CR7 em biografia

Ex-goleiro do Real Madrid e do Liverpool, Jerzy Dudek publicou uma autobiografia que tem gerado polêmica. Em alguns trechos do livro, o polonês disparou contra dois dos principais astros da atualidade: Messi e Cristiano Ronaldo.

O ex-jogador de 49 anos definiu Messi como “provocador”, e não poupou críticas a Pep Guardiola, treinador do argentino durante sua passagem pelo Barcelona, entre 2008 e 2012. Já quanto ao ex-companheiro Cristiano Ronaldo, o comentário passou pelo jeito “egocêntrico” do português.

“Messi era um provocador, assim como o treinador dele, Pep Guardiola. Estavam sempre dispostos a te incomodar e conseguiam fazer aquilo com perfeição. Ouvi Messi dizer coisas tão horríveis para Pepe e Sergio Ramos que é difícil acreditar que aquilo podia ter saído da boca de alguém que parece ser tão tranquilo e simpático”, escreveu Dudek.

“Cristiano Ronaldo, por outro lado, é muito egocêntrico e tem uma vontade enorme de ganhar, que muitas vezes não é bem vista por quem está de fora. Acho que ele prefere perder de 1 a 0 do que vencer por 5 a 0 sem marcar um gol”, disse.

Dudek ficou famoso após vencer a Liga dos Campeões na temporada 2004/05 sobre o Milan, com a camisa do Liverpool. O clube inglês perdia por 3 a 0 em Istambul, mas empatou a partida levou a decisão para os pênaltis. O então arqueiro defendeu duas cobranças e foi um dos heróis da equipe na conquista.