Ex-governador Marconi Perillo é diagnosticado com Covid pela 3ª vez

Goiânia – O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), anunciou pelas redes sociais neste sábado (4/6) que está com Covid-19. Esta é a terceira vez que o político é diagnosticado com a doença.

Em novembro de 2021, ele e a esposa, Valéria Perillo, tiveram Covid e ficaram isolados em casa por 14 dias. O ex-governador contou ao Metrópoles, à época, que durante o tratamento, ao fazer exames mais detalhados, foi informado pelo médico que já havia tido a doença, anteriormente, mas de maneira assintomática.

Em postagem no Instagram, neste sábado, Perillo informou que está bem, sem febre, que já está sob cuidados médicos e que cancelou toda a agenda dos próximos dias.

Marconi é pré-candidato ao governo de Goiás e teria um encontro com lideranças e militantes do PSDB em Morrinhos (GO), neste sábado.

“Estou tomando todas as precauções que me foram feitas pela equipe médica, sobretudo com repouso para evitar maiores danos à minha saúde e não contaminar outras pessoas. A medicação está sendo ministrada pelos competentes profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia”, escreveu.

