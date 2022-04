Ex-jogador do Atlético, Cazares é anunciado como reforço do Independiente

O meia Juan Cazares, ex-Atlético, é o novo reforço do Independiente, da Argentina. O equatoriano assinou contrato de empréstimo até o fim de junho do próximo ano. Ele foi cedido pelo Metalist, da Ucrânia.

Cazares havia assinado com o Metalist em janeiro. O meia, no entanto, não chegou a jogar pelo novo clube em função dos problemas causados com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Desta forma, ele acabou sendo liberado para procurar um novo clube, assim como aconteceu com diversos jogadores que estavam nos dois países.

Quando deixou o Brasil rumo ao Metalist, Cazares agradeceu a todos pela passagem no futebol brasileiro – além do Galo, ele defendeu Corinthians e Fluminense.

“Quero agradecer a todos que de alguma forma me ajudaram e me apoiaram durante o período em que estive no Brasil. Desde o início fui muito acolhido e aqui vivi momentos incríveis. Foi tudo muito intenso, marquei gols, assistências, conquistei títulos e convocações. Joguei em três dos maiores clubes do Brasil. Marquei história entre os estrangeiros do Galo, joguei com ídolos e conheci a Massa atleticana. Senti toda a energia da torcida corinthiana e fui mais um louco no bando, e por fim, não menos importante joguei no Tricolor das Laranjeiras. Obrigado a todos os torcedores, funcionários e aos meus representantes pelos grandes momentos. Agora é hora de novos desafios! (SIC)”, escreveu.

Cazares chegou ao Atlético no início de 2016 após se destacar no Independiente del Valle, do Equador. No clube mineiro, marcou 41 gols e deu 47 assistências em 205 partidas.

O meia é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Galo, atrás apenas do atacante argentino Lucas Pratto, que tem 42 gols. Pelo alvinegro, Cazares conquistou o Campeonato Mineiro de 2017 e foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano anterior.

Pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli em 2020, o jogador deixou o Atlético para vestir a camisa do Corinthians em setembro daquele ano. Pelo Timão, foram 27 jogos disputados, com dois gols e cinco assistências.

Logo depois assinou com o Fluminense, deixando o clube após entrar em campo 37 vezes. Ele marcou um gol e deu quatro assistências.