Ex-marido tenta invadir casamento de Britney Spears, diz site

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, tentou invadir o casamento da cantora nesta quinta-feira (9). Ele fez uma live no Instagram para mostrar o local onde a cerimônia ainda seria realizada, e foi interrompido por seguranças do lugar.

De acordo com o TMZ, ele diz que Britney o convidou e que ela era sua primeira e única esposa. A polícia do Condado de Ventura foi acionada e apura uma chamada de invasão no local.

O casamento entre os dois durou 55 horas. Eles eram amigos de infância e se casaram em janeiro de 2004 em uma cerimônia em Las Vegas.

Durante o movimento #FreeBritney, Alexander demonstrou apoio público a cantora, participando de um comício do lado de fora de um tribunal de Los Angeles em agosto de 2020.

Em 2021, a cantora se livrou da tutela do pai, Jamie Spears, após 13 anos.

“No momento é curativo e terapêutico. Também é difícil trazer à tona eventos passados da minha vida, eu nunca pude me expressar abertamente. Eu imagino que posso soar infantil, mas eu era extremamente nova quando esses eventos aconteceram” ,disse à época.