Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello se filia ao PL para disputar vaga na Câmara pelo RJ 

Eduardo Pazuello se filiou ao Partido Liberal (PL) na tarde deste sábado, 2. Ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, ele irá disputar em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. A expectativa inicial era que Pazuello migrasse para o Partido Progressistas (PP), mesma sigla de Ciro Nogueira, responsável pela pasta da Casa Civil. O ex-ministro, vale lembrar, se aposentou do cargo de general da ativa do Exército em fevereiro para que fosse possível a candidatura ao pleito de 2022. Marcado por comandar o Ministério Saúde no momento mais grave da pandemia da Covid-19, Pazuello deixou a pasta por causa das investigações por omissões do governo federal contra Covid-19. Durante a CPI, foi questionado sobre vários temas, como o atraso do início da vacinação, por exemplo.