Ex-Miss Bumbum diz que recebia nudes de Piqué e relata briga com Shakira: ‘Não queria destruir família’

Ex-Miss Bumbum e musa do OnlyFans, a brasileira Suzy Cortez revelou que já recebeu cantadas do jogador Gerard Piqué. “Ele sempre me mandava mensagem porque eu também sou musa do Barcelona. Acho que ele tinha até um pouco de ciúmes porque tenho uma tatuagem em homenagem ao [jogador Lionel] Messi. Ele sempre me perguntava por que eu não homenageava ele. Um dia resolvi fazer a homenagem e tive uma briga com a Shakira”, contou Suzy em entrevista à Jovem Pan. O desentendimento da brasileira com a cantora aconteceu em meados de 2016 nos bastidores de um programa de TV colombiano. Segundo Suzy, Shakira foi tirar satisfação com ela, pois não gostou que ela postou uma foto sensual usando uma camisa do Barcelona com o nome de Piqué.

A musa do OnlyFans contou que as investidas do jogador eram constantes e começaram muito antes dos atuais rumores de que a cantora decidiu colocar um fim no seu casamento após descobrir uma traição do marido. “Era sempre a mesma coisa. Perguntava quando eu ia para a Europa e queria pagar minha viagem quando eu não estava lá. Ele falava que estava de férias, me chamava para tomar um vinho. Eu falava: ‘Meu, você é casado. Respeita sua família’.” Piqué também mandava mensagens fazendo elogios ao corpo da musa do Barcelona. Suzy, por sua vez, disse que ficava desconfortável com esses comentários e vê esse tipo de atitude como assédio.

“Como ganhei o Miss Bumbum mundial, ele falava que meu bumbum era o melhor do mundo, que queria ter a oportunidade de ver de perto. Isso é um assédio. Queria saber o tamanho do bumbum, era nesse nível. Fora as fotos que ele mandava, que eu não abria, mas dava para ver que eram nudes”, afirmou. “O Piqué foi muito desrespeitoso comigo, por isso, eu resolvi falar. Não falei na época em que aconteceu por pena da Shakira. Não queria destruir uma família.” Suzy disse que não bloqueava o atleta das redes sociais, porque não queria gerar desconfianças já que é musa do Barcelona e sempre seguiu todos os jogadores. Atualmente, Suzy está sem acesso a sua conta oficial do Instagram, pois foi bloqueada pela plataforma, mas afirmou que quando recuperar seu perfil vai expor os prints das mensagens que recebeu.