Ex-No Limite aposta em conteúdo adulto, e chama Anitta e Pabllo Vittar para ménage

Vice-campeão de No Limite 2022, reality da TV Globo, Ipojucan Ícaro ficou animado com a repercussão de seus vídeos de sunga na programação televisiva. Ele decidiu apostar em plataformas de conteúdo adulto com a venda de fotos sensuais.

Ícaro revelou ainda que sua namorada, de prenome Laís, gosta de sexo a três e já propôs um ménage com Anitta, Pabllo Vittar e Gloria Groove.

“A Laís [namorada]… Ela gosta muito. Ela diz que a gente precisa pegar alguém junto. A gente tem um relacionamento que respeita muito o desejo um do outro. A Anitta é maravilhosa. A Pabllo, incrível. A Gloria [Groove]… Só maravilhosas!”, declarou ele em entrevista ao Gshow.

“É engraçado ver essas mensagens que eles dividem comigo: ‘Podia ter tido mais um pulo na água. Por que você não serviu mais pelos pubianos?’. Recebi muito nude, é verdade. Mas eu já estou policiado disso. Quando eu abro lá e vejo… que é foto, eu falo: ‘hmmm'”, brincou.

O circense afirmou que não deve oferecer conteúdo explícito, mas sim sensual, mostrar um pouco de sua privacidade.