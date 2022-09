Ex-padrasto de Neymar e ex-BBB Kerline são confirmados em ‘A Fazenda 14’

A Record TV revelou mais dois participantes de “A Fazenda 14” na madrugada desta sexta-feira, 9, e, ao que tudo indica, o “fogo no feno” está garantido nesta nova edição do reality. O modelo Tiago Ramos, que ficou conhecido como “o padrasto de Neymar” por viver um relacionamento com Nadine Santos, mãe do jogador do Paris Saint-Germain, foi um dos peões confirmados pela emissora durante a final do “Ilha Record”. O namoro de Tiago com Nadine foi cercado de polêmicas e, recentemente, causou alvoroço por fazer uma tatuagem com o nome dela, no entanto, ele logo a cobriu com o desenho de um lobo. Quem também entrou para lista oficial de participantes foi a ex-BBB Kerline. Ela virou meme quando participou do “BBB 21” pela forma como chorava na casa. Ao ser a primeira eliminada do reality da Globo, ela passou a ser chamada nas redes sociais de “a pobre da Ker”. Na última terça-feira, a Record revelou os nomes de outros seis participantes de “A Fazenda 14”, são eles: Deolane Bezerra, Iran Malfitano, Thomaz Costa, Ellen Cardoso (Moranguinho), Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque. Também foi divulgado que Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, será uma das participantes do Paiol. O reality contará com 20 participantes e o elenco completo será divulgado na próxima segunda-feira, 12, quando acontece a pré-estreia do programa. “A Fazenda 14” estreia no dia 13 de setembro e novamente será comandado por Adriane Galisteu.